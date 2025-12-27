La città di Crotone avrà presto un suo playground per il basket e lo skate, accessibile a tutti i giovani e appassionati.

La Giunta Comunale ha infatti approvato, su proposta dell’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione del “Progetto Sport Illumina”, un’importante iniziativa nazionale ideata da Sport e Salute S.p.A., che ne curerà la progettazione e la realizzazione.

Il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ed è finalizzato alla creazione, nel corso del 2025, di playground sportivi modulari, inclusivi e riconoscibili, dotati di diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

Il Comune di Crotone è stato ammesso al finanziamento del Progetto Sport Illumina, ottenendo un contributo di 200.000 euro.

Le risorse consentiranno la realizzazione di un nuovo luogo di aggregazione sociale e sportiva, coerente con i valori e gli obiettivi del progetto che sarà realizzato nel quartiere Fondo Gesù

In particolare l’intervento prevede la creazione di un vero e proprio polo sportivo attrezzato, in grado di offrire attività continuative e polifunzionali, con particolare riferimento al basket 3×3 e allo skate.

Il progetto risponde anche all’esigenza di creare nuove opportunità per pratiche sportive libere e ricreative e per l’organizzazione di manifestazioni socioculturali.

L’opera è finalizzata alla rigenerazione del quartiere in cui sarà inserita, favorendo lo sviluppo sociale e culturale e restituendo alla comunità uno spazio rinnovato e ricco di potenzialità, con un conseguente miglioramento dei servizi per i cittadini e per i residenti dell’area.

Dal punto di vista progettuale, è prevista la realizzazione di una piastra sportiva con caratteristiche estetiche e funzionali: lo strato superficiale sarà realizzato in resina colorata e articolato in più cromie per individuare visivamente le diverse aree dedicate alle discipline previste (basket 3×3 e skate) e inoltre comprende inoltre l’istallazione di corpi illuminanti caratterizzati da un design coerente con il concept di progetto, assicurando continuità visiva e qualità urbana anche nelle ore serali.

Con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, l’Amministrazione Comunale compie un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un intervento strategico che mette al centro sport, inclusione, rigenerazione urbana e qualità della vita.

“Presto la nostra città avrà un suo playground. Il quartiere fondo Gesu ospiterà questo centro di sport e aggregazione che si contraddistingue sicuramente per le sue funzionalità a favore del Basket e dello Skate e per i suoi colori vivaci che restituiranno bellezza e armonia al quartiere. Siamo orgogliosi di aver ottenuto il finanziamento e se il modello dimostrerà di funzionare come siamo certi accadrà, potrà essere replicato in altri quartieri. Non vediamo l’ora che inizino i lavori per donare alla città e al quartiere un luogo di sport e di socialità” dichiara l’assessore Bossi.