Il Comune di Crotone parte civile nel processo contro i responsabili dell’aggressione a Davide Ferrerio

“Questa mattina, nel corso della prima udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Crotone nel procedimento contro i responsabili dell’aggressione a Davide Ferrerio il Giudice ha accolto la richiesta del Comune di Crotone di costituirsi parte Civile.

Ho apprezzato la volontà del comune di Bologna che ha voluto costituirsi parte civile.

Due città che si sono strette intorno alla famiglia ed a Davide.

E con esse l’intera provincia di Crotone, anch’essa costituitasi parte civile

Sono stato presente in aula.

Non è stato un giorno come tutti gli altri, né una udienza come tutte le altre.

Si è avvertito il dolore immenso di una intera famiglia. Un dolore che la città ha fatto suo, che ciascun crotonese avverte.

La costituzione di parte civile non è solo un fatto dovuto, è l’espressione di un sentimento comune.

Rinnoviamo a Davide ed alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza”.

Così, in una nota, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.