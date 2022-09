Nate 70 tartarughe caretta-caretta sulla spiaggia di Gabella, a Crotone

Sono una settantina le tartarughe marine della specie Caretta caretta nate sulla spiaggia alla foce del fiume Neto in zona Gabella, a nord del comune di Crotone. Il nido, trovato il 12 luglio scorso, era monitorato dai volontari del Wwf di Crotone nell’ambito del progetto ‘Tartamar’ che ha coinvolto giovani provenienti da tutta Italia. Proprio nel corso di quello che doveva essere l’ultimo controllo c’e’ stata la schiusa. Dopo 55 giorni dal nido, dove i volontari al momento del ritrovamento hanno contato 79 uova, sono nate una settantina di tartarughe. Altre potrebbero venire alla luce nei prossimi giorni. E’ stata una schiusa numerosa che ha gratificato il lavoro svolto dai volontari del Wwf CROTONE i quali, sotto la guida del presidente Paolo Asteriti e del naturalista Silvio Cimbalo, in questa estate hanno monitorato 8 nidi lungo la costa ionica da Copanello a Rossano. La schiusa e’ avvenuta in una zona disabitata della costa: il buio completo ha permesso alle piccole tartarughe, seguendo la luce della Luna, di raggiungere il mare senza particolari difficolta’