Cosenza, rinviata l’iniziativa pubblica per ricordare la figura di Giacomo Mancini

L’iniziativa pubblica in ricordo dell’ON. Giacomo Mancini prevista per domani, venerdì 21 aprile 2023, in occasione dell’anniversario della nascita, è stata rinviata a data da destinarsi, anche per consentire la presenza del sindaco Franz Caruso che, per impegni istituzionali, non avrebbe potuto partecipare.

“Sarò felice – afferma il sindaco Franz Caruso – di prendere parte all’omaggio commemorativo alla figura del leone socialista, promossa dall’amico e compagno Giannino Dodaro, che ringrazio, perché ha rinviato l’appuntamento per consentirmelo. Con Giannino sceglieremo un’altra data adeguata per richiamare alla memoria l’esempio del compianto leader socialista”.