SS18 “Tirrena Inferiore” chiusa in via precauzionale ad Acquappesa (CS) per evoluzione smottamento costone roccioso

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa al traffico in via precauzionale al km 300,400 in località Acquappesa, in provincia di Cosenza, a causa dell’evoluzione del fenomeno di smottamento che ha interessato il costone roccioso.

La chiusura, che interessa entrambe i sensi di marcia, si è resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale nelle more del completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio già avviati da Anas, che proseguono regolarmente.

Le autovetture e i veicoli leggeri sono deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre i mezzi pesanti sono indirizzati verso A2, SS283 e SS107.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine.

