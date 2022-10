Numerose bollette ai cosentini dall’Organismo Straordinario di Liquidazione per il dissesto. Il Sindaco: “Sono costernato ed amareggiato, ma non responsabile”

L’Organismo Straordinario di Liquidazione per il dissesto del Comune, – si legge in una nota – che com’è noto è datato 31 dicembre 2019, in maniera autonoma ed indipendente per come prevede la legge, sta ponendo in essere ogni azione di esigibilità dei crediti pregressi e di estinzione dei debiti. In questa procedura è compreso l’invio delle bollette dei tributi per le annualità fino al 2019. E’ bene chiarire, dunque, contrariamente a quanto affermato da alcuni organi di informazione, che i ruoli emessi rientranti nella massa passiva del debito, non fanno capo alla gestione dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, bensì, per come detto, all’organismo di liquidazione che, peraltro, con apposita delibera ( la n.25 del 6/8/2020), ha deciso di avvalersi per l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate di propria competenza di “Municipia S.p.A” attraverso l’impianto contrattuale in essere tra il Comune di Cosenza e la stessa società.

L’attuale Amministrazione Comunale, pertanto, non solo non ha responsabilità di merito sulla gestione delle entrate tributarie fino al 2019, quanto non può in alcun modo interferire con l’attività dell’OSL che opera, per legge, in posizione di autonomia e totale indipendenza.

Detto ciò, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, – prosegue la nota – sta lavorando per mettere a regime i pagamenti dovuti dai cittadini con quote sostenibili, così come si farà carico di sostenere i contribuenti colpiti dall’attuale pioggia di bollette a valere sugli anni passati e fino al 2019, ipotizzando una estensione della formula di rateizzazione del debito. Stante così le cose appare inutile ogni altra osservazione, rimanendo la drammaticità della situazione economica del Comune che oggi si riverbera, con tutti i suoi effetti negativi, sulla comunità cosentina seppur sia presente un’azione deterrente da parte dell’attuale Amministrazione Comunale.

“Viviamo una drammatica crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 – afferma il sindaco Franz Caruso – ma anche dalla guerra che si sta combattendo in Ucraina, che ha accresciuto il disagio economico degli italiani, provocando, peraltro, nuove povertà. Capisco bene, pertanto, la difficoltà delle famiglie che si sono viste recapitare diverse bollette, comprendendone anche le proteste e le lamentele. Di questa situazione sono costernato ed amareggiato, ma non responsabile. Farò, comunque, quanto è nelle mie possibilità per portare avanti un’azione capace di lenire queste sofferenze”.