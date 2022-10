Cassano, visita del Sindaco al cimitero per fare il punto “su quanto realizzato e quanto ancora da fare”

L’amministrazione comunale della Città di Cassano All’Ionio, da sempre attenta alle problematiche di edilizia cimiteriale e alla tutela dell’ordine e del decoro del luogo sacro, in prossimità delle festa dei defunti, guidata dal sindaco Gianni Papasso, accompagnato da assessori, funzionari dell’ente e rappresentanti di imprese e operanti nel luogo sacro, ha effettuato una visita per prendere cognizione dell’esistente e fare il punto della situazione sugli interventi già realizzati negli ulti tre anni, su quanto ancora è in corso di realizzazione e sui programmi del prossimo futuro in agenda. Il primo cittadino, nell’occasione, ha informato che si è già provveduto a effettuare interventi di manutenzione del Cimitero Comunale, mediante interventi di manutenzione che hanno interessato, in particolare, i servizi igienici, la casa del custode, la Cappella “Muraca”, le Bicappelle, le “Tre Sorelle” e l’Ossario. I lavori già eseguiti dall’impresa appaltatrice, ARES di Basile Silvio, incaricata della manutenzione straordinaria delle cappelle comunali, hanno impegnato circa 230 mila euro. Altri interventi sono in corso di esecuzione riferiti alla realizzazione della Cappella “San Nicola” con 310 nuovi loculi.

Il sindaco Papasso, ha, inoltre, riferito che nell’ultimo triennio, sono stati realizzati, per far fronte alle emergenze registrate, 80 loculi prefabbricati in cemento e recuperati da concessioni scadute e non rinnovate, altri 100 loculi. Nel suo argomentare sull’edilizia cimiteriale, ha ricordato che altri interventi seguiranno destinati restyling di altre cappelle nonché al recupero di cui se ne parla da tempo, delle cappelle del Crocifisso e di San Domenico. Prima di congedarsi, il primo cittadino, dopo avere indirizzato parole di ringraziamento agli uffici comunali per l’impegno che manifestato a sostegno dei progetti dell’amministrazione comunale, ha comunicato che proseguono le iniziative finalizzate alla realizzazione del nuovo cimitero a Sibari. Come sempre, e anche nell’occasione che riportiamo, la visita, sia pure istituzionale nel luogo sacro, comporta ricordi ed emozioni sempre vive, perché custodisce la storia della comunità trapassata alla vita eterna. A margine, c’è da riferire che la giunta comunale, ha deliberato un atto di indirizzo per gli uffici competenti, per prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.