Mormanno (CS): il sindaco Pappaterra costituisce Task Force dedicata al PNRR

Una comunità con gli occhi ben puntati sul futuro e quello delle generazioni che verranno, che vede nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lo strumento utile per cogliere le opportunità utili allo sviluppo. Così l’Amministrazione Comunale di Mormanno, Comune dell’entroterra del Pollino, con il giovane Sindaco Paolo Pappaterra ha scelto di costituire una task force dedicata al PNRR al fine di «predisporre le giuste progettualità per dare risposte puntuali alle tante esigenze e criticità presenti nella comunità e nel territorio».

Dopo il protocollo d’intesa con il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Cosenza, puntando sulle risorse interne dell’Ente, ma anche sulla competenza dell’Università della Calabria e i tecnici e professionisti locali che volontariamente vogliono parteciparvi, l’esecutivo ha deliberato di dar vita a questo strumento operativo che darà vita ad una vera e propria cabina di regia formata dal Sindaco e dal Responsabile dell’Area PNRR e degli altri Responsabili di Area.

«La cabina di regia – spiega il Sindaco Pappaterra – avrà il compito di monitorare l’evoluzione dei bandi e l’implementazione dei progetti una volta assegnate le risorse al fine di procedere in maniera veloce e puntuale all’attuazione degli stessi. Vogliamo così dare consistenza e spessore alla nostra volontà di puntare sulle risorse del PNRR per offrire a Mormanno quel futuro che merita dopo la sofferenza e la crisi generata dalla Pandemia e dal periodo nero che sta caratterizzando le sofferenze di molte famiglie. Lo vogliamo fare con competenza e professionalità e ci avvarremmo di tutte le migliori collaborazioni possibili per guardare al futuro con l’attenzione che merita questa fase di ripresa del nostro Paese e dei piccoli borghi in particolare».