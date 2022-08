Scomparsa don Luberto, il cordoglio del sindaco Caruso

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Gino Luberto, Parroco emerito della comunità Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza.

“Don Gino – ha affermato il sindaco, Franz Caruso – è forse stato il parroco che più di tutti ha guidato, accolto, redarguito i giovani che bussavano alla porta della sua chiesa. Sempre disponibile con tutti e vicino, soprattutto, agli ultimi. Le sue prediche, cariche di aneddoti, erano sprone per i tanti fedeli cosentini che lo hanno seguito. Aveva la forza della fede e il dono dell’ascolto. In questo momento di grande dolore, alla famiglia tutta ed in particolare al nipote Francesco Luberto, consigliere comunale di Cosenza, giungano le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale e mie personali”.