Lamezia Città Sostenibile, sabato evento M5S con Pasquale Tridico e Doris Lo Moro

Sabato prossimo, 10 maggio, dalle ore 18:30 presso Pan&Quotidiano in Piazza Mazzini si terrà un incontro dal titolo “Lamezia Terme Città Sostenibile” promosso dal Gruppo Territoriale del M5S di Lamezia Terme coordinato da Pietro Barberio e dal coordinatore provinciale Luigi Antonio Stranieri, che introdurrà l’incontro.

Protagonista dell’evento sarà il professore Pasquale Tridico, capo delegazione del M5S al Parlamento Europeo, docente ordinario di Politica economica e di Economia del lavoro all’Università Roma Tre, nonché direttore del Centro di Eccellenza Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights, già presidente dell’I.N.P.S. e ideatore di ASPROM, Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno.

Si discuterà e si parlerà di governo del territorio, cura dell’ambiente, mobilità, trasporti e discariche. Tutti temi su cui il prof. Tridico è in prima linea a Bruxelles.

Con lui sarà presente anche la candidata sindaca Doris Lo Moro, che della cura dell’ambiente, della transizione ecologica e di un sano (e corretto) governo del territorio ne ha fatto un baluardo, previsto anche nel programma amministrativo.

“La presenza del professore ed europarlamentare Pasquale Tridico a questo evento ci inorgoglisce sia per le tematiche che verranno trattate, molto utili e di attualità per Lamezia Terme, sia per l’importante segnale di presenza e sostegno alla candidatura a sindaca di Doris Lo Moro e alla lista del M5S con i suoi eccellenti candidati. Il M5S intende radicarsi sempre più sui territori non con i pacchetti di voti frutto di favori e clientele, ma con il voto libero dei cittadini che si riconoscono nelle battaglie che nel quotidiano conduciamo e perpetriamo esclusivamente nel loro interesse. Mobilità e ambiente sono tra queste e grazie alla sinergia con l’Europa siamo certi di poter fare grandi cose anche per Lamezia Terme” dichiarano congiuntamente il coordinatore cittadino Pietro Barberio e quello provinciale Luigi Antonio Stranieri.

L’evento con il prof. Tridico è aperto al pubblico, cittadini e anche candidati al consiglio comunale. Seguirà aperitivo conviviale.