Sciopero nazionale, domani a Catanzaro raccolta dei rifiuti a scartamento ridotto

L’assessore Ambiente Arcuri invita i cittadini di Catanzaro a limitare il conferimento di plastica e metalli per mantenere pulito il capoluogo, in vista dello sciopero nazionale di domani.

Servizi minimi garantiti, ma lo sciopero nazionale indetto per la giornata di domani, venerdì 17 novembre, da Cgil e Uil potrebbe creare disservizi anche per quel che concerne la raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche. Anche Catanzaro si prepara dunque alla mobilitazione e l’assessore comunale all’Ambiente invita i cittadini alla massima collaborazione.

«Limitate il conferimento all’esterno di plastica e metalli per quel che potete così che il capoluogo – si augura Giorgio Arcuri – possa reggere il contraccolpo dello sciopero nazionale». L’assessore confida dunque nella responsabilità dei cittadini quale migliore risposta alla comunicazione preventiva ricevuta in mattinata dalla Si.Eco. che, per cause ovviamente indipendenti dalla propria volontà, ha comunque avvisato il Comune di quanto potrebbe accadere assicurando in ogni caso la raccolta e il trasporto di plastica e metalli per quel che riguarda utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, hub vaccinali, ospizi, stazioni ferroviarie, caserme e carceri così come pure lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti mercatali.