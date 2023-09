Mese dedicato all’Alzheimer: calendario itinerante ricco di iniziative per la costruzione di una società inclusiva, a cura dell’associazione Ra.Gi.

Non si arresta mai l’impegno dell’associazione Ra.Gi. – Centri demenze Calabria, che da lunghi anni rappresenta un porto sicuro, in Calabria, per centinaia di persone affette da Alzheimer e per le rispettive famiglie. In previsione della XXX Giornata mondiale dell’Alzheimer (21 settembre), Elena Sodano, presidente della Ra.Gi. nonché fondatrice di CasaPaese, affiancata dal suo team, ha organizzato un calendario ricco di attività e momenti di dibattito e riflessione.

Oltre alle numerose iniziative portate avanti sull’intero territorio calabrese per l’attivazione di servizi concreti a sostegno di persone con demenza, come il progetto “Mai senza un Caffè: Una rete di Caffè Alzheimer al servizio di famiglie e persone con Demenza”, realizzato nei mesi scorsi grazie all’avviso pubblico Fondo Royalty del Comune di Catanzaro e diventato operativo proprio in questi giorni a Sersale, Taverna e Miglierina, nello specifico, la settimana dedicata all’Alzheimer si aprirà con lo spot “The choice is yours. Now.”, prodotto dalla Ra.Gi.

Da lunedì 18 settembre, sarà trasmesso sui canali social dell’associazione per mostrare, attraverso la quotidianità degli ospiti del Centro Diurno Al.Pa.De e di CasaPaese, quanto le persone con demenza non hanno alcuna colpa e non devono pagare il prezzo di una società impreparata ad accoglierle.

Un appello a mostrare sempre più attenzione e sensibilità al tema accolto anche dall’amministrazione comunale del capoluogo di regione: da venerdì 15 a giovedì 21 settembre, infatti, il Cavatore, monumento simbolo della città di Catanzaro, è illuminato di viola per sensibilizzare la cittadinanza su quella che è diventata la malattia del terzo millennio.

Un evento simbolico quanto significativo che, martedì 19 settembre alle ore 17, presso il palazzo comunale, sarà affiancato dal convegno “Comunità di cura, culle territoriali per famiglie e persone con demenza”, a cui, oltre al sindaco Nicola Fiorita, al vicesindaco Giusy Iemma, all’assessore alla cultura Donatella Monteverdi e all’assessore alle politiche sociali Giusy Pino, interverranno Elena Sodano, il geriatra Roberto Lacava, la psicologa Amanda Gigliotti, il responsabile invecchiamento attivo dell’Arci, Rosario Barresi, il responsabile delle politiche economiche dell’Arci, Daniele Lorenzi, il presidente Arci Calabria, Giuseppe Apostoliti, e il presidente nazionale dell’Arci, Walter Massa.

«L’incontro con il mondo associazionistico e istituzionale ci trasmette forza, dandoci prova concreta che non siamo soli in questa battaglia quotidiana per vincere lo stigma e l’isolamento che, spesso, vivono le famiglie di persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative» dichiara Elena Sodano, sottolineando l’importanza di lavorare alacremente, così come avviene tra le mura del Centro Diurno Al.Pa.De di Catanzaro e di CasaPaese, inaugurata nel mese di aprile nel borgo di Cicala.

Proprio qui, giovedì 21 settembre, grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Catanzaro, verranno aperte al pubblico le porte della residenza innovativa che assicura protezione, libertà e dignità a soggetti affetti da una patologia che, spesso, li relega ai margini della società.

L’open day, alle ore 16, sarà preceduto da una tavola rotonda, nella sala consiliare del Comune di Cicala che patrocina l’evento, con addetti ai lavori delle diverse specializzazioni professionali sanitarie e assistenziali coinvolte nel progetto.

La settimana di sensibilizzazione sull’Alzheimer, venerdì 22 settembre, sarà suggellata dalla presentazione del libro “Lo stupore di CasaPaese” della scrittrice catanzarese Adriana Lopez che, tra le pagine della sua ultima opera letteraria, ha racchiuso la straordinarietà dell’impegno di Elena Sodano e del team di CasaPaese che non è relegabile a una giornata approvata dall’ONU, ma diffonde conoscenza e assicura assistenza ogni giorno.