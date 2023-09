Gratteri procuratore di Napoli: le congratulazioni dell’Istituto Nazionale Azzurro

L’Istituto Nazionale Azzurro ha voluto esprimere il proprio encomio e gratitudine al Procuratore di Catanzaro, Dott. Nicola Gratteri, per il suo straordinario impegno nella lotta contro la ‘ndrangheta. Come fondatore e presidente dell’I.N.A., desidero esprimere anche personalmente il mio plauso per il servizio instancabile svolto dal Dott. Gratteri, a favore della collettività che ha dimostrato un coraggio senza pari nel combattere l’influenza nefasta della mafia.

Il Dott. Gratteri, oltre ad essere un punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata, è stato insignito del prestigioso premio internazionale I.N.A alla presenza del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità Papà Francesco, che riconosce l’impegno e i risultati eccezionali nella promozione della legalità e nella tutela dei diritti civili, umani e religiosi dei cittadini.

L’assegnazione di questo premio è un riconoscimento meritato per il suo incessante impegno, il quale ha contribuito a smantellare numerose organizzazioni criminali e a portare giustizia alle vittime di reati. Con profonda gratitudine e ammirazione, l’Istituto Nazionale Azzurro saluta il Dott. Gratteri per il suo lavoro svolto a Catanzaro e gli augura il meglio per il suo nuovo incarico come Procuratore di Napoli. La sua nomina a tale ruolo rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nell’ambito del sistema giudiziario italiano. Siamo certi che la sua vasta esperienza e la sua determinazione saranno di grande valore per la città di Napoli e per tutto il territorio circostante.

L’Istituto Nazionale Azzurro continuerà a sostenere con fermezza le istituzioni e i professionisti che si battono per la legalità e la giustizia in Italia. L’esempio del Dott. Gratteri “ci ispira a rafforzare la nostra determinazione nel contrastare il potere delle organizzazioni criminali e nell’affermare i principi di uno Stato di diritto. In conclusione, rivolgiamo al Dott. Gratteri i nostri più sentiti ringraziamenti per il suo straordinario contributo e gli auguriamo un buon lavoro nel suo nuovo incarico. La sua dedizione e il suo impegno sono un faro di speranza per tutti coloro che credono in un’Italia libera dalla criminalità organizzata”.