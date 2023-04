Lamezia, Calipari (Exit): “Via Mirella Staglianò abbandonata, urge la messa in sicurezza della strada”

“Sono ormai molte le arterie in città che versano in pessime condizioni, ancora di più quelle ubicate nelle periferie, come la strada comunale via Mirella Staglianò, una strada parallela alla più centrale viale Perugini , proprio a due passi dal Palazzo di città.

Siamo stati contattati da un gruppo di residenti per prendere visione di come la strada, molto percorsa dai cittadini, sia stata completamente abbandonata. Abbiamo avuto modo di vedere le consuete e varie crepe sull’asfalto causate dall’usura del tempo. In alcuni punti la strada è stata completamente inghiottita dal percorso del fiume creando una vera e propria voragine, una piccola forra molto pericolosa per gli automobilisti. Ad accentuare la gravità della situazione è l’assenza di un qualunque impianto di illuminazione e proprio agli argini del manto stradale, li dove si è creato il burrone, non vi è alcun guardrail a delimitare e proteggere.

Più volte i residenti si sono rivolti agli amministratori locali, ricevendo in cambio solo rassicurazioni e promesse di celeri interventi, mai mantenute. Noi di Exit chiediamo un pronto intervento agli enti preposti ed in questo caso trattandosi di strada comunale, proprio agli amministratori di Viale Perugini, per la messa in sicurezza di questa strada dissestata e molto pericolosa. Ricordiamo che la via è molto trafficata dai cittadini in quanto è di stretto e rapido collegamento con altre arterie periferiche e percorrerla di notte , con le condizioni che stiamo denunciando, è davvero pericoloso. Non possiamo permettere che certe negligenze amministrative possano essere causa di eventuali tragedie che noi ovviamente scongiuriamo. La storia delle strade dissestate in città è ormai atavica e ha visto interventi pubblici di favore per alcuni amministratori del passato, facciamo quindi in maniera tale che certi interventi siano di consuetudine e di buona amministrazione per chi governa la città”.

Lo afferma, in una nota, Alfredo Calido di Exit Lamezia Terme.