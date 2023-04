Impianto di Alli, Sergi: “Continua l’impegno del sindaco Fiorita per garantire il servizio di raccolta e i posti di lavoro”

Garantire il servizio di raccolta dei rifiuti per la città di Catanzaro e non perdere nemmeno un posto di lavoro. Continua l’impegno del sindaco Nicola Fiorita sul fronte della procedura del licenziamento collettivo che rischia di colpire 18 lavoratori della Alli Scarl e di produrre conseguenze anche sul piano del funzionamento dell’impianto. Il primo cittadino ha incontrato l’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria e la Alli Scarl, la società che gestisce l’impianto di smaltimento dei rifiuti. L’occasione è servita anche per fare il punto sul funzionamento dell’impianto. La struttura è ripartita e già da lunedì sarà attiva la linea differenziata Rur che consentirà un utilizzo ridotto dell’impianto nelle more del completamento dei lavori che continueranno fino a fine anno con l’apertura della linea dell’umido. L’intervento del primo cittadino si è focalizzata sulle esigenze della città di Catanzaro e dei lavoratori: la procedura di licenziamento collettivo sarà prima sospesa e poi revocata dopo l’avvio della linea Rur ed incontro con i sindacati. “L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di monitorare il processo che porterà al rafforzamento della discarica di Alli, una struttura molto importante per la città che così continuerà ad avere una forte rete di protezione che la protegge da qualsiasi evento che possa determinare una interruzione del ciclo dei rifiuti”, ha commentato Danilo Sergi, consigliere comunale del Capoluogo.