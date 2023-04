“Convittiadi”, la Giunta di Catanzaro approva un contributo di 5mila euro. Iemma e Monteverdi: “Ulteriore segno di attenzione verso la manifestazione”

La Giunta Comunale ha approvato un contributo di 5mila euro per la manifestazione “Convittiadi” che si svolgerà sul territorio comunale dal 30 aprile al 07 maggio 2023.

“Quello di oggi rappresenta un ulteriore segno di attenzione verso la grande manifestazione che la città si appresta a vivere e che siamo orgogliosi di ospitare. Il contributo si aggiunge alla disponibilità degli impianti sportivi e del sostegno fornito all’organizzazione sin dall’inizio. Si tratta di un grande evento che vedrà presenti diversi ragazzi provenienti da più parti d’Italia che si confronteranno in numerose discipline sportive e che avranno l’occasione di conoscere il capoluogo di regione. La cultura, il rispetto, la socializzazione, l’amicizia, sono valori importantissimi su cui noi vogliamo ricostruire la città. E come Amministrazione abbiamo il dovere di fare la nostra parte per la crescita e formazione dei ragazzi. Fra pochi giorni verrà dato il via alla manifestazione e noi saremo pronti ad accogliere gli studenti a braccia aperte per fargli conoscere ed amare la nostra Catanzaro”, hanno commentato la vice sindaca Giusy Iemma e l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi.