Caso “Cospito”, il commento del Circolo Giuristi Universitari dell’UMG: “Incomprensibile stupore per una decisione, in realtà, assai prevedibile”

Dalla disamina di quanto esposto, si desume come, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, la recidiva, anche reiterata, debba necessariamente essere sottoposta al bilanciamento tra circostanze (aggravanti ed attenuanti), in particolare nei casi in cui la pena sia prevista in misura fissa (come, ad es., l’ergastolo), ovvero sia compresa in una cornice edittale comunque molto severa (come nel caso del sequestro di persona a scopo di estorsione, punito con la reclusione da 25 a 30 anni, caso oggetto della già menzionata sentenza n. 143 del 2021).

Pur disponendo, allo stato, del solo comunicato stampa e non anche delle motivazioni per esteso – continua il C.G.U. – è ragionevole prevedere che, anche il tale circostanza, la Corte abbia inteso valorizzare quanto già espresso nelle precedenti pronunce: e, per tale ragione, un concreto studio dei precedenti giudizi non poteva che portare alla prevedibilità della decisione in commento.

Ciò in quanto appare ormai chiaro come l’orientamento della Corte Costituzionale tenda a valorizzare, e consolidare, il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una “abnorme enfatizzazione” della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo.

Dunque, quanto disposto dal quarto comma dell’art. 69 c.p. si pone in aperto conflitto con il principio di offensività del precetto penale che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, impone all’interprete una valutazione organica e completa dell’azione delittuosa e di chi l’ha commessa, da estendersi anche alla considerazione dell’obiettivo disvalore della condotta e non limitata all’esclusivo accertamento della pericolosità sociale del reo.