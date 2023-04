Lavori di pubblica utilità, siglata convenzione tra Comune e Tribunale di Catanzaro

Il Comune di Catanzaro e il Tribunale di Catanzaro hanno sottoscritto la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per un massimo di dieci soggetti contemporaneamente.

E’ la prima volta che i due enti raggiungono un accordo di questa portata, coniugando da una parte i vantaggi di cui godrà la collettività in termini di prestazioni ai fini sociali e dall’altra il nobile obiettivo di costruire percorsi di legalità da parte di soggetti che hanno intenzione di svolgere attività utili per la città.

I soggetti presteranno, presso le strutture dell’Ente, attività per finalità sociali, di protezione civile, di tutela del patrimonio culturale e ambientale, manutenzione di immobili e beni comunali come giardini, ville e parchi. Grazie alla convenzione, infatti, i soggetti interessati potranno prestare il proprio lavoro nei confronti di diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri, ma anche per la collaborazione di prevenzione di incendi, così come la custodia di biblioteche pubbliche. La firma è stata apposta questo pomeriggio dal Presidente del Tribunale, Rodolfo Palermo, il Presidente del Consiglio Comunale, Gianmichele Bosco, e l’assessore alla Legalità, Marinella Giordano.