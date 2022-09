Catanzaro, impegno tra Comune e Provincia per acquisto locali nuova sede Centro per l’Impiego

La nuova sede del Centro per l’Impiego di Catanzaro, destinato ad ospitare oltre 80 nuove unità di personale, sorgerà nel cuore della città grazie ad una dotazione finanziaria di 1 milione e mezzo di euro da parte della Regione Calabria.

Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Fiorita nel sottolineare che è stata raggiunta un’intesa preliminare con il Presidente della Provincia, Ferdinando Sinopoli – trasmessa all’attenzione della Regione – per l’alienazione al Comune di Catanzaro della parte dell’immobile, sito in Piazza Le Pera, di proprietà dell’ente intermedio e attualmente in uso alla Questura. I locali sono stati individuati e ritenuti idonei dall’amministrazione dopo che era stato esperito, senza esito, ogni tentativo di reperire immobili comunali con caratteristiche congrue alle esigenze funzionali legate al potenziamento dei centri per l’impiego sul territorio.

Gli stessi spazi potranno essere liberati una volta completato il trasferimento degli uffici della Questura nell’immobile adiacente di Piazza Cavour, già sede originaria. “Con questa operazione abbiamo voluto lanciare un segno tangibile di impegno e attenzione per il centro della città che, negli ultimi decenni, è stato penalizzato dalla perdita di importanti funzioni e uffici direzionali”, ha commentato il sindaco Nicola Fiorita.

A fargli eco il Presidente della Provincia Sinopoli il quale ha evidenziato “la proficua sinergia istituzionale tra i due enti che, nel rispetto delle diverse posizioni politiche, ha consentito di ottenere un risultato positivo per la crescita del territorio ed il bene della collettività”. Il Sindaco Fiorita ha rimarcato ancora che “grazie ad un percorso condiviso con la Provincia e la Regione, l’amministrazione comunale potrà acquistare l’edificio di Piazza Le Pera, che una volta ospitava il Liceo Einstein, e procedere con il necessario adeguamento dal punto di vista impiantistico. Una scelta strategica che consentirà non soltanto di mettere a disposizione spazi efficienti per il nuovo Centro per l’Impiego, interessato a breve da una mole importante di assunzioni, ma anche di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico per raggiungere il centro storico grazie alla vicinanza della funicolare. Un impegno, quindi – ha concluso il primo cittadino – che potrà restituire linfa vitale ad un’area nevralgica dove, in poche centinaia di metri, si concentrano diverse sedi di uffici e servizi per la cittadinanza”.