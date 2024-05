Scoperto con 6 grammi di cocaina in casa: un arresto a Cirò Marina

I carabinieri della compagnia di Ciro’ Marina hanno arrestato un ragazzo di ventisette anni che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, teneva in casa, circa 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, denaro contante in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il giovane e’ quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato associato alla casa circondariale del capoluogo su disposizione dell’autorita’ giudiziaria.