In arrivo il primo bando della SS106 Catanzaro-Crotone, Mancuso: “Tempi e impegni rispettati per lo sviluppo della Calabria”

“Tempi rispettati e promesse mantenute.

Con il via libera all’unanimità di tutti gli enti e territori coinvolti nella conferenza dei servizi decisoria, in tempi brevissimi sarà garantita la pubblicazione del primo bando per la realizzazione di 44 chilometri e 4 corsie della nuova strada statale 106 Catanzaro-Crotone. L’investimento complessivo da 3 miliardi, fortemente voluto dal ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, prende forma e assicurerà adeguati collegamenti stradali che i calabresi attendevano da decenni. Grazie all’impegno della Lega e del suo leader, le infrastrutture calabresi saranno profondamente riqualificate e ammodernate”.