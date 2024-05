Spiagge a misura di bambino: Calabria regina di Bandiere verdi dei pediatri anche nel 2024

Con il sole che cerca di farsi strada e la bella stagione che si avvicina, è tempo per le famiglie di cominciare a sognare e pianificare le vacanze estive. E in aiuto di chi cerca spiagge e località marine a misura di bambino arriveranno anche quest’anno i pediatri.

Con l’estate alle porte, infatti, si avvicina anche la data in cui verranno svelate le Bandiere verdi 2024. L’elenco completo delle mete amiche dei piccoli bagnanti che hanno ottenuto la riconferma, e di quelle che invece sono le neo insignite del vessillo, sarà comunicato il 29 maggio.

Ma per i pionieri delle ferie il pediatra Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa che coinvolge nelle candidature delle località i camici bianchi dei bimbi lungo tutta la Penisola (e anche stranieri, in totale oltre 2.900), anticipa il podio delle Regioni con più vessilli. “Possiamo confermare che anche per il 2024 la Calabria, come per molti anni, risulta la regione italiana con il maggior numero di località insignite della Bandiera Verde dei pediatri”, dice all’Adnkronos Salute.

La punta dello Stivale mantiene dunque il primato, seguita sempre dalla Sicilia, informa l’esperto. “Le località scelte dai pediatri hanno tutte le caratteristiche per offrire una spiaggia adatta ai bambini e un mare che può essere usufruito in sicurezza oltre che servizi adatti ai più piccoli e alle famiglie”, fa notare Farnetani, professore ordinario di pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta, che approfitta per lanciare anche un “appello a tutti gli operatori turistici dagli stabilimenti balneari, agli alberghi, alle amministrazioni” locali: “Puntate tanto sull’animazione” per i piccoli e i ragazzi, esorta.

“Proprio perché è un elemento importante di socializzazione e di divertimento, che tanto è mancato durante il periodo Covid”.