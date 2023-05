PD Calabria: “Ultime operazioni della Dda di Catanzaro costituiscono duro colpo al potere delle cosche”

“Le ultime operazioni condotte dalle Forze dell’Ordine coordinate dalla Procura di Catanzaro costituiscono un altro duro colpo al potere delle cosche e danno speranza ai calabresi”. E’ quanto si legge in una nota del Pd Calabria.

“Prosegue l’azione di contrasto alla criminalità organizzata che, con le ultime due operazioni coordinate dalla Procura di Catanzaro e dal procuratore Nicola Gratteri ed eseguite da Polizia e Carabinieri – prosegue il Pd – raggiunge altri importantissimi risultati. Non possiamo che esprimere tutta la nostra soddisfazione e un sentito ringraziamento a chi ogni giorno si batte per l’affermazione concreta del principio di legalità e per la bonifica del nostro territorio da ogni tipo di influenza da parte della criminalità organizzata. Punto di partenza indispensabile per una rivoluzione culturale e per il progresso sociale del nostro territorio”.