Incontro al Mit tra Salvini e sindacati, Furgiuele (Lega): “Determinato a modernizzare il Paese”

“Importante l’incontro di oggi al Mit tra il Ministro Salvini e le rappresentanze sindacali, che è stato l’occasione per fare il punto sugli interventi concreti posti in essere in questi primi mesi di Governo. Impegni come quello per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, o gli interventi finanziati dal Pnrr, che dimostrano la determinazione di Salvini a modernizzare il Paese sbloccando opere su tutto il territorio nazionale. Il cambio di passo che stavamo aspettando. Avanti così”. Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato e vicecapogruppo della Lega, Domenico Furgiuele.