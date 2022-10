Il senatore e segretario regionale del PD Irto: “Auguri a Pierpaolo Bombardieri per la riconferma alla guida della UIL nazionale”

«Il Pd calabrese – afferma il senatore e segretario regionale del partito Nicola Irto – esprime tutta la propria soddisfazione per la riconferma di Pierpaolo Bombardieri alla guida della Uil nazionale. La sua rielezione conferma il buon lavoro fin qui svolto dal sindacalista calabrese che non ha mai smesso di interessarsi della sua regione di origine. Pienamente condivisibile il richiamo fatto nel suo discorso di insediamento ai valori della solidarietà e dell’umanità, ancora più importanti in una fase storica come quella che stiamo vivendo. Alla Uil e a Bombardieri giungano i migliori auguri di buon lavoro e la piena disponibilità per ogni più proficua collaborazione».