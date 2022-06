Calabria, Alecci: “Mantenere livelli occupazione guardie giurate. Garantire operatori con nuovo avviso assegnazione servizio”

“In merito all’importante lavoro svolto dalle Guardie Particolari Giurate (Gpg) presso la sede della Regione a Germaneto mi auguro che il prossimo avviso per l’assegnazione del servizio abbia le medesime caratteristiche di quello in corso, soprattutto per quanto riguarda il numero di operatori. Il contratto con le societa’ ‘Sicurtransport S.p.A.’ di Palermo e ‘La Torpedine Srl’ di Luzzi ha una scadenza prevista per il 30 giugno 2022, con una proroga di massimo 6 mesi, periodo in cui dovra’ essere pubblicato dagli uffici regionali preposti il nuovo avviso per l’assegnazione del servizio”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Ernesto Alecci. “Attualmente l’attivita’ – prosegue Alecci – viene svolta da circa 20 operatori che hanno il compito di tutelare giorno e notte l’incolumita’ di chi frequenta la ‘Casa dei Calabresi’, in un periodo storico in cui la cronaca ci racconta quotidianamente di atti di violenza gravi e imprevedibili. Ho potuto constatare personalmente in questi mesi la qualita’ del lavoro svolto da questi operatori, professionisti sempre attenti, disponibili e scrupolosi. Qualunque sia la societa’ che vincera’ la gara per l’attivita’, una riduzione delle ore di servizio porterebbe necessariamente alla diminuzione degli operatori coinvolti nei turni lavorativi e il conseguente rischio della perdita di posti di lavoro. Si tratterebbe di lasciare senza occupazione un certo numero di Guardie o, comunque, dover ripartire tra gli stessi operatori stipendi certamente piu’ bassi”. “Il gruppo delle Guardie Giurate – sostiene ancora il consigliere regionale – e’ composto anche da padri e madri di famiglia, con anni di servizio alle spalle, che avrebbero non poche difficolta’ a ricollocarsi all’interno del mercato del lavoro. Sono certo che la Giunta Regionale e, in particolar modo, il Presidente Occhiuto, presente anche fino a tarda notte all’interno di questi uffici, avra’ apprezzato il lavoro svolto dalle Guardie e si adoperera’ per mantenerlo invariato.