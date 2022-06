Disegni (UCEI): “Regione Calabria ha realizzato un grande evento”

“Un grande evento si e’ svolto in questi giorni a Santa Maria del Cedro, la meravigliosa città del Cedro, per ricordare e valorizzare le 130 Giudecche presenti in tanti Borghi della Calabria. Un Convegno voluto dalla Regione Calabria e da decine di Sindaci oggi presenti per una storia antica e unica, quella della importante presenza ebraica nel territorio calabrese, che oggi necessita di essere riscoperta e conosciuta” è quanto scrive l’avvocato Giulio Disegni vice presidente dell’Unione delle Comunita’ Ebraiche italiane sul proprio profilo Facebook https://www.facebook.com/giulio.disegni a proposito del convegno sulle Giudecche Calabresi promosso e patrocinato dalla Regione Calabria e realizzato in collaborazione con l’opinionista Klaus Davi in questi giorni e a cui ha partecipato anche l’Ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar.