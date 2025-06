Presentato il Circuito Regionale Pickleball Road to Torino FITP 2025

Parte venerdì 27 giugno la seconda edizione del “Road to Torino FITP”, il circuito nazionale promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel dedicato al Pickleball, la nuova disciplina di racchetta in fortissima crescita in Italia e nel mondo. Il lancio ufficiale del circuito calabrese, che si snoderà attraverso tre tappe per ciascuna provincia fino al master regionale, si è tenuto presso l’aula consiliare del Comune di Scilla, alla presenza dei vertici regionali della FITP: Igino Postorino (presidente onorario del comitato regionale nella duplice veste anche di presidente onorario del CT “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria), Andrea Iacono (consigliere segretario regionale), Francesco Caligiuri (fiduciario regionale attività tecnica Pickleball) e Marcello Fonga (delegato provinciale del comitato regionale). Presenti anche gli altri due rappresentanti dei circoli reggini che ospiteranno le tappe del circuito Gregorio Moscato (presidente del CT “Momenti di Sport” di Gallina) e Giovanni Faraone (maestro del TC Pharaon di Gallico, che gestisce il circolo del tennis di Scilla); il coordinatore regionale di Sport&Salute Walter Malacrino e il presidente regionale del Comitato Paralimpico Antonello Scagliola. A fare gli onori di casa il sindaco Gaetano Ciccone, l’assessore Domenico Scarano e il consigliere Francesco Catalano, entusiasti nel rappresentare la sede del lancio ufficiale oltre che la tappa speciale della manifestazione: “Scilla accoglie a braccia aperte tutto ciò che è sport e cultura. L’amministrazione è già a lavoro per incentivare l’attività agonistica nel territorio, dai più piccoli con il progetto ‘Racchette in classe’ ai più grandi. Lo sport è integrazione, socialità e legalità, principi ai quali l’amministrazione fa riferimento”.

Il Comitato Regionale FITP, guidato dal presidente Andrea Massimilla, ha scommesso sulla perla del Tirreno individuata come location ideale per lanciare un messaggio di promozione sociale, di valorizzazione territoriale e di rilancio turistico attraverso gli sport di racchetta, veicolo di inclusione, benessere sociale e sviluppo per le comunità.

La presenza dei militari dell’Arma del Comando Stazione dei Carabinieri di Scilla a sancire la condivisione degli alti valori di legalità, correttezza, rispetto delle regole e dell’avversario, senso della disciplina e dell’onore a cui si ispira la missione sociale della Federazione.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per rafforzare il legame tra sport, territorio e turismo, valorizzando la Calabria e in particolare la splendida cornice di Scilla, punto di riferimento per eventi che uniscono cultura, natura e passione sportiva – ha detto il segretario regionale Iacono – E’ per queste ragioni che la scelta non poteva che ricadere su questa splendida cittadina, che ancor più in estate diventa l’immagine più bella (“instagrammabile” diremmo oggi) della Calabria da esportazione”.

Dal tennis per gemmazione è sbocciata un’altra creatura, il Pickleball, che può essere inteso come la massima espressione dello sport inclusivo, una sorta di “slow tennis”. “Uno scambio concreto, culturale e di condivisione, dentro e fuori dal campo”, come sottolineato da Caligiuri. Lo sanno bene Scagliola e Malacrino, che hanno rilanciato a più riprese l’importanza di fare rete e innescare un circuito virtuoso di sinergie tra istituzioni e territorio per avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva e facendo di tali eventi occasione di inclusione sociale.

A suggellare il patrocinio dell’evento una medaglia in vetro griffata FITP è stata consegnata da Fonga al sindaco Ciccone. Sindaco che ha chiuso l’incontro con la stampa con un simpatico scambio a colpi di racchetta con Caligiuri per dare simbolicamente il via alle gare.

Le tappe del circuito provinciale reggino “Road to Torino FITP 2025”:

27-29 Giugno – CT “Francesco Moscato”, Gallina

25-27 Luglio – TC Pharaon, Impianto comunale di Scilla

19-21 Settembre – CT Rocco Polimeni, Reggio Calabria

10-12 Ottobre – Master regionale, CT Rocco Polimeni, Reggio Calabria.

Nelle altre province, invece, si parte al Padel Club Rende dal 27 al 29 giugno e al Padel Club Catanzaro dal 4 al 7 luglio. Per i qualificati, il tour si concluderà con il gran finale alle prestigiose Atp Finals di Torino 2025.