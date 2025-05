Lotta libera under 15: “Fortitudo 1903” al nono posto nella classifica nazionale e prima tra le società calabresi

Indetto dalla FIJLKAM si è disputato sabato 10 maggio u.s. al Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia lido il campionato italiano U15 di Lotta Libera con la partecipazione di 254 atleti, 161 maschi e 93 femmine, nati dal 2012 al 2010, suddivisi in dieci categorie di peso.

La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, allenata dal Maestro Giovanni Schillaci e presieduta dal Prof. Riccardo Partinico, ha preso parte alla manifestazione con sei atleti, quattro maschi e due femmine, classificandosi al 9° posto nella classifica generale maschile, su cinquanta società sportive partecipanti e prima tra tutte le società calabresi.

La gara è stata di altissimo livello tecnico ed agonistico, anche perché era i primi classificati di ciascuna categoria di peso hanno ottenuto la qualificazione diretta ai campionati europei giovanili in programma a Caorle (Veneto) dal 25 al 28 giugno.

La “Fortitudo” di Reggio Calabria opera presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria e, da molti anni, prepara i giovani fisicamente e psicologicamente, in un ambiente sereno, privo di cattiveria, si praticano le discipline olimpiche Judo, Lotta e Karate, si sviluppano nei ragazzi l’autocontrollo emotivo e l’autostima e si apprende l’arte del combattimento.

Il settore Lotta della “Fortitudo” si avvale di Giovanni Schillaci, Insegnante Tecnico di insuperabile valore ed anche allenatore della nazionale italiana, campione mondiale, europeo e partecipante a tre Olimpiadi che ha saputo in poco tempo formare giovani atleti che hanno vinto campionati italiani o si sono classificati tra i primi in Italia.

Il Presidente della “Fortitudo” 1903, Prof. Riccardo Partinico, si è congratulato con tutti gli atleti per come hanno affrontato le gare e si augura, anche, che in futuro questo gruppo giovanile, con il metodo “Peer To Peer” utilizzato dalla “Fortitudo”, riesca a raggiungere importanti risultati.

Angelo e Carmelo hanno dedicato la vittoria della medaglia alle proprie mamme, in occasione della festa che ricade proprio questa domenica.