Presentata a Palazzo San Giorgio la prima edizione della “Reggio King’s Cup”

È stata presentata nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio la prima edizione del torneo giovanile di Calcio a 7, per giovani dai 17 ai 20 anni, che si svolgerà nei giorni 8 9 e 11 Agosto al centro sportivo di Via Padova Ex Armando Segato di Reggio Calabria. Insieme al consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, c’erano gli organizzatori, il coordinatore dell’evento, Francesco Biondo di “Occhio beach”, Matteo Fascì ed Eugenio Musolino.

«Grazie per l’attività che portate avanti – ha evidenziato Latella – perchè l’organizzazione di un torneo è sempre qualcosa di bello che si crea per la città e il territorio, soprattutto se si dà l’opportunità a tanti ragazzi di potersi divertire e fare sport. È positivo perché si entra in un circuito in cui tutte le forze giovani coinvolte fanno un percorso di interessamento propositivo e progettuale nei confronti della città».

«Un evento di calcio a 7 che si colloca nel progetto di “Nuova Reggio giovane”, come anticipato dal torneo di dicembre, basato su sport e partecipazione. Ringraziamo il sindaco Falcomatà e il consigliere Latella per l’interesse rivolto sempre alle attività intraprese dai giovani» ha detto Biondo.

«Un torneo che è nato in Spagna – ha aggiunto Fascì – dal calciatore Gerard Piqué e vede sfidarsi le squadre presenti utilizzando strategie tipiche di questo format». «Crediamo nel progetto che abbiamo iniziato da qualche mese con la società “Occhio beach”. L’obiettivo del torneo è portare visibilità alla città sia dalla parte dei giovani, che degli adulti. Vogliamo portare avanti il nome di Reggio» ha concluso Musolino.