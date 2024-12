Reggio, al Planetarium Pythagoras aspettando il solstizio d’inverno: sabato 21 dicembre si celebra il giorno più corto dell’anno

Sabato 21 dicembre 2024 alle ore 10.20, nel nostro emisfero, inizia l’inverno astronomico, è il giorno più corto dell’anno ed ha un legame speciale con il Natale. L’evento viene ricordato dal Planetarium Pythagoras con due eventi.

Venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 17:00 nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dopo i saluti istituzionali del dott. Fabrizio Sudano, direttore del MArRC, la professoressa Angela Misiano anticiperà il solstizio d’inverno con una conversazione su: “Il Cielo del Solstizio d’Inverno tra Scienza, Mito e Tradizioni”.

La scienza è un’esperienza molto umana, dove le passioni umane sono una parte ineliminabile. Aristotele aveva già compreso che il pensiero filosofico nasce da quell’emozione profonda dell’animo umano, che è la “meraviglia” suscitata dall’esperienza del mondo e della sua complessità.

Sabato 21 dicembre alle ore 21.00, il Solstizio sarà celebrato al Planetarium Pythagoras.

Dopo i saluti istituzionali, il dottor Fabrizio Mazzucconi, astronomo dell’osservatorio Astrofisico di Arcetri, intratterrà il pubblico su un argomento intrigante quanto affascinante: quando è nato veramente Gesù?

La nascita di Gesù è un evento cardine per i cristiani, uno dei misteri più solenni per l’umanità. Ogni anno, a Natale, si festeggia questa ricorrenza. Ma che cosa sappiamo davvero della Natività?

L’istituzione della festa liturgica del Natale, come ricorrenza annuale del giorno di nascita di Gesù, e la sua collocazione al 25 dicembre è certamente legata alla festa denominata: Dies Natalis Solis Invicti, ovvero il Giorno di nascita del Sole Invitto. Non rimane che ascoltare la relazione del dott. Mazzucconi per saperne di più. Gli eventi sono inseriti all’interno del programma: “Sotto le stelle del Natale”. Entrambi gli eventi sono liberi e gratuiti.