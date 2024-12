Il sindaco Falcomatà al “Villaggio della solidarietà” di Reggio Cresce: “Le migliori energie si mettano in rete per migliorare e progredire”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto al “Villaggio della solidarietà”, l’iniziativa promossa dall’associazione “Reggio cresce”, presieduta da Rosi Perrone, che ha coinvolto, lungo gli spazi del chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso, numerose realtà attive nel sociale e nel terzo settore. All’evento, fra gli altri, erano presenti anche l’assessore comunale Carmelo Romeo, il consigliere comunale delegato, Giovanni Latella, il consigliere regionale Giovanni Muraca, l’assessore regionale Caterina Capponi ed il Presidente della Reggina Virgilio Minniti.

Nel corso del suo discorso, il sindaco Falcomatà, sottolineando lo spirito insito nella manifestazione organizzata da Reggio Cresce, ha lanciato un invito «a costruire sinergie e collaborazioni perché, in questa città, si può migliorare e progredire solo se si fa rete e ci si riconosce compagni di viaggio». Ai complimenti espressi nei confronti delle associazioni presenti, il sindaco ha ripercorso «le tante tappe che ci ha visti camminare gli uni al fianco degli altri».

«Ognuno col proprio ruolo – ha ribadito – è chiamato a servire la città a prescindere, in maniera incondizionata, animati dal sentimento di poter dare senza avere pretese di dover ricevere nulla in cambio. Il chiostro che ci ospita è quello della Chiesa degli artisti e, in questa occasione, sono esposte vere e proprie opere d’arte, elaborati che hanno un gusto non indifferente ed un valore che andrà ad arricchire le nostre case ricordandoci che il Natale ha tanti risvolti».

«Natale – ha detto Falcomatà – è calore, solidarietà, vicinanza, prossimità, capacità di far proprie le difficoltà, i bisogni e le fatiche di chi, magari, vive in maniera più mesta questo speciale periodo dell’anno. Ed è un po’ quello che abbiamo cercato di ricreare quest’anno, facendo riscoprire lo spirito natalizio nei nostri cuori anche attraversando le vie cittadine, partecipando a iniziative culturali o musicali, siano esse al centro o nelle periferie. Lo facciamo attraverso la presenza e la partecipazione a momenti di solidarietà che riescono a promuovere le attività delle associazioni».

«Noi – ha concluso Giuseppe Falcomatà – saremo sempre presenti, continueremo ad esserci, provando a crescere insieme come città e, soprattutto, come comunità. Le città non sono una fredda aggregazione di mura, ma sono fatte dalle persone. Essere comunità significa sentirsi parte di una stessa famiglia che, poi, è l’animo che sta alla base dell’iniziativa di “Reggio cresce”».