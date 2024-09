A Palazzo San Giorgio presentato il 13esimo raduno nazionale Fiat 500 “Bronzi di Riace” che domenica animerà il Lungomare Falcomatà e il Corso Garibaldi

Tutto pronto per il 13esimo raduno nazionale Fiat 500 “Bronzi di Riace”, organizzato da Fiat 500 Club Italia coordinamento di Reggio Calabria, che si svolgerà domenica 29 settembre sul Lungomare Falcomatà, con raduno dalle 9.30 a piazza Indipendenza. L’evento, con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria, è stato presentato nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio da Enzo Polimeni, presidente del sodalizio reggino e dal consigliere comunale Giovanni Latella.

«Siamo felici – ha evidenziato Polimeni – perché a questo raduno parteciperanno tante auto provenienti dalla nostra Calabria e dalla Sicilia, perché si tratta di un evento molto sentito dagli appassionati delle Fiat 500. Voglio ringraziare il sindaco Falcomatà, il consigliere Latella, l’Amministrazione comunale, la Città metropolitana e tutti gli sponsor per aver creduto in questo nostro progetto. Dal Lungomare di Reggio sfileremo lungo il corso Garibaldi, è previsto un grande afflusso e tutto ciò ci rende orgogliosi del lavoro che portiamo avanti da anni. Domenica sarà inoltre festeggeremo anche il quarantesimo anno di attività Fiat 500 Club Italia».

«Grazie per tutto ciò che fate nel corso dell’anno – ha aggiunto Latella – perché siete instancabili e un punto di riferimento per la città. Il club organizza una festa per la Cinquecento, una meravigliosa macchina che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano, icona degli anni Cinquanta e Sessanta. Durante gli anni del boom economico tantissime famiglie hanno acquistato un’auto ed era proprio la Cinquecento. Sarà bellissimo riunirsi in un luogo, uno dei più belli d’Italia, come il lungomare monumentale Falcomatà, per vedere questo raduno di auto. Mi auguro che domenica sia una grande festa per tutti e un’opportunità per la città di Reggio di vedere queste bellissime auto».