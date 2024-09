All’IPALB TUR di Villa San Giovanni cerimonia di svelamento del mezzobusto dedicato al prof. Trecroci

Si svolgerà lunedì 30 settembre, alle ore 11.00, nell’Auditorium “Emanuela Loi”, dell’IPALB TUR di Villa San Giovanni, la cerimonia di svelamento mezzobusto dedicato al prof. Giovanni Trecroci. L’evento concluderà, un percorso iniziato un anno fa, con l’intitolazione della scuola al prof. Trecroci, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Villa San Giovanni, barbaramente ucciso il 7 febbraio del 1990. All’evento prenderanno parte: il Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, il Sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti il Sottosegretario di Stato Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, la Senatrice e componente della commissione Parlamentare Antimafia, On. Tilde Minasi, il prefetto, Clara Vaccaro, che insieme ai familiari svelerà il mezzo busto, realizzato e donato alla scuola dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Un lavoro durato un anno ma fortemente voluto dal direttore Piero Sacchetti, che già in occasione dell’intitolazione della scuola aveva promesso il mezzo busto alla dirigente Loiero. Ad allietare l’evento il conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, presente con l’”Hyle Saxophone Quartet”, composto dai maestri: Vincenzo Martorello, Martina Marafiori, Ruggero Capalbo e Orlando Russo. Una bella sinergia tra istituzioni del territorio, come sottolineato dal direttore del conservatorio Francesco Romano.