Reggio, il movimento ‘La Strada’ promuove incontro per raccolta firme su referendum di cittadinanza

Nell’ambito delle iniziative di “ritorno alla Politica” promosse dal movimento La Strada, vi diamo appuntamento giovedì 26 settembre alle ore 18:30 a Palazzo San Giorgio (stanza del gruppo consiliare La Strada) per un incontro di raccolta firme (supporto alla firma SPID) e di informazione rispetto al referendum cittadinanza, realizzato in collaborazione con Calabria Possibile, e che vedrà una diretta instagram animata da rappresentanti de La Strada e di Calabria Possibile e con il collegamento previsto di Francesca Druetti, segretaria di Possibile, e di Giuseppe Civati, saggista ed editore nonché fondatore di Possibile.

Grazie a questo referendum, verrebbero ridotti da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Si tratterebbe di una conquista fondamentale per la vita di circa 2.500.000 cittadini di origine straniera che sono parte del tessuto sociale del nostro Paese e contribuiscono fattivamente alla sua crescita. Si tratta di restituire a tanti e tante figli e figli d’Italia molteplici diritti oggi negati.

Appuntamento a giovedì per essere parte attiva di questa battaglia fondamentale.