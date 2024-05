La Riviera Cristallina conclude con successo i corsi di formazione di alto livello per aziende e studenti

Con immenso orgoglio, il progetto Riviera Cristallina annuncia il completamento dei corsi di formazione per le aziende locali e gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri. Questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo nella visione di trasformare la Riviera Cristallina in un polo turistico sostenibile e innovativo, offrendo formazione di altissimo livello mai vista prima in Calabria e rara nel panorama italiano.

Il corso per le aziende, curato dall’esperto di formazione e veterano dell’industria alberghiera Giuseppe Vanzani, ha abbracciato temi cruciali come la gestione, il marketing e l’ospitalità. Vanzani, con una carriera di rilievo nel direttivo di catene alberghiere internazionali quali Ritz Carlton, Vidanta, Nikko e Fiesta Americana, ha portato un valore inestimabile al programma, preparando i partecipanti a eccellere in un mercato globale competitivo.

Parallelamente, gli studenti dell’Istituto G. Mazzini hanno partecipato a un corso strutturato per infondere competenze imprenditoriali e turistiche, essenziali per il loro futuro professionale nella regione. Questo corso mira non solo a potenziare la loro preparazione professionale, ma anche a incentivarli a rimanere nella loro terra, contrastando la tendenza alla migrazione giovanile.

Inoltre, il corso è stato arricchito da workshop esclusivi tenuti dal CEO della Riviera Cristallina, Filippo Strano, Console Onorario a Cancun, Messico. Strano, con un imponente background accademico che include due master in Business Administration, un master in tecnologia, e un Dottorato honoris causa in Sviluppo Umano e Leadership, ha condiviso la sua trentennale esperienza nel settore imprenditoriale, sociale e politico. Questi incontri hanno stimolato ulteriormente l’interesse e la partecipazione attiva dei corsisti, consolidando ulteriormente il loro apprendimento.

Questo è solo il primo di una serie di corsi di formazione che saranno offerti alle aziende aderenti, sia attuali che future, confermando l’impegno della Riviera Cristallina verso l’eccellenza e l’innovazione continua.

Il progetto Riviera Cristallina continua a spingere i confini dell’innovazione e dell’eccellenza, impegnandosi a fornire opportunità di crescita e sviluppo per le aziende e la comunità locale. L’altissimo livello dei corsi appena conclusi sottolinea l’impegno continuo nel promuovere non solo il turismo ma anche la formazione professionale di qualità nella regione.

Aziende che hanno superato il primo corso di formazione: