Reggio: il 18 luglio apericena di beneficenza della LAV

Martedì 18 luglio si terrà presso il Malavenda Cafè di via Zecca un’apericena di beneficenza organizzata dalla sezione reggina della LAV (Lega Anti Vivisezione).

“E’ un momento importante per noi volontari per incontrare soci, sostenitori e simpatizzanti che supportano le battaglie della Lav”. Afferma il referente locale Davide Cartisano.

“A partire da novembre 2022 sono stati mesi intensi e ricchi di eventi ed iniziative come le giornate di microchippatura gratuita per cani e gatti, promosso in collaborazione con il Ministero della Salute e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, la convenzione avviata insieme a tre cliniche veterinarie di Reggio per la sterilizzazione di gatte di strada con il patrocinio della Città Metropolitana. Ma anche segnalazioni di maltrattamenti, denunce, adozioni, aiuti ai volontari locali. Abbiamo aperto un canale di comunicazione diretta con le istituzioni locali (Comune e Asp).

Tutto grazie all’aiuto preziosissimo dei volontari sul territorio” continua Davide Cartisano.

“Mancava un evento conviviale per conoscerci di persona, scambiare pensieri ed opinioni, trarre spunti e riflessioni per le future iniziative. Speriamo veramente ci sia una bella risposta da parte dei reggini. Vogliamo essere da supporto per un cambiamento sempre più rispettoso dell’ambiente e degli animali e per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, dai volontari fino alle istituzioni”.