“Conoscere l’energia e ridurre i consumi”: se ne discute a Reggio Calabria

Nell’attuazione del progetto promosso da Banco dell’energia e Edison, in collaborazione con Adiconsum Calabria, Ashiafatima, Nuova Solidarietà, Solidarietà Alberto Marvelli e Banco Alimentare, a sostegno di cento famiglie in povertà energetica della città di Reggio Calabria, si terrà venerdì 17 marzo (Auditorium Don Orione di S. Antonio, ore 18:00) l’incontro “Conoscere l’energia e ridurre i consumi”.

“Siamo in piena emergenza sociale”, afferma Michele Gigliotti, Presidente Adiconsum Calabria. La pandemia prima e oggi il conflitto Russia/Ucraina ci mettono di fronte all’esigenza di un impegno ancora maggiore nell’interesse dei Cittadini-Consumatori, valorizzando l’azione comune, come abbiamo dimostrato da ultimo sui temi della crisi energetica, del rincaro dei carburanti e dei riflessi inflattivi sul caro vita. È necessario mettere in atto interventi che rimodulino i costi dell’energia attraverso l’istituzione di un tavolo permanente con tutti gli stakeholder e una revisione complessiva della struttura tariffaria rivedendo oneri, accise e IVA.

Così come evidenziato in audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati dal Presidente nazionale di Adiconsum Carlo De Masi, è fondamentale ripristinare lo sconto in fattura e la cessione del credito per i cosiddetti incapienti fiscali. Infatti, le categorie da preservare sono quelle dei soggetti a basso reddito e degli incapienti fiscali che, non potendo utilizzare tali agevolazioni, sono nei fatti penalizzati. Altra richiesta – conclude Gigliotti – è stata quella relativa alla creazione di un fondo per la povertà energetica che andrebbe ad intervenire sulla parte restante non ammessa a sconto in fattura o cessione del credito”.

L’iniziativa di venerdì 17 marzo a Reggio Calabria prevede anche una sessione formativa tenuta dai tutor per l’energia domestica della fondazione Banco dell’energia.

In allegato si trasmettono locandina e programma del convegno.