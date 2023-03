Il circolo Fratelli d’Italia di Locri organizza la due giorni “Segnavia: comunità, territorio, cultura”

Il 3 e 4 marzo, il circolo di Fratelli d’Italia di Locri, unitamente al locale circolo di Gioventù Nazionale, ha organizzato una due giorni dal titolo “Segnavia: comunità, territorio, cultura”, gli incontri si terranno a Locri presso lo “Spazio Nieuddu” sito al secondo piano del Palazzo Nieddu del Rio.

Si partirà, venerdì 3 marzo alle ore 18:30 con la conferenza “Cultura e Identità”, al tavolo dei relatori siederanno: il Prof. Giuseppe Giarmoleo, docente del liceo scientifico “Zaleuco” di Locri, il dott. Luca Marturano, già assessore alla cultura del comune di Gerace e l’avv. Giovanni Scarfò, neo nominato commissario del circolo cittadino di Fratelli d’Italia. In questo primo momento, si dibatterà dell’importanza della cultura e del come un progetto politico non può andare avanti senza un progetto culturale, quindi della necessità di organizzarsi nel dare forma e sostanza a tale concetto ed allo stesso tempo, in un mondo dove si tutto si cancella, sarà ribadito, anche in questo caso, come sia fondamentale avere una identità, legata ad un profondo senso di appartenenza e di attaccamento alle proprie radici, per sapere da dove veniamo e per capire dove vogliamo andare.

Sabato 4, alle ore 12:00, appuntamento presso il noto “Bar Ettore” di Locri, dove vi sarà un “aperitivo identitario”, in tale occasione si incontreranno i quadri dirigenti del partito con i propri iscritti e simpatizzanti, nel mentre a seguire alle ore 18:30, sarà la volta del movimento giovanile che con “Rivoluzione giovanile: dalle scuole alle città”, declinerà tutto il proprio agire politico, coinvolgendo i propri dirigenti nazionali, regionali e provinciali. Modera l’incontro Matteo Bruzzese, presidente di GN Locri, interverranno: Giuseppe Vacalebre, presidente regionale di Gioventù Nazionale, i componenti dell’esecutivo nazionale Pasquale Oronzio e Nicola Caruso, mentre il mondo universitario sarà rappresentato da Mario Russo, capogruppo di Azione Universitaria al consiglio nazionale degli studenti universitari, chiuderà l’incontro, il presidente provinciale di GN, Giovanni Puro.

Il circolo di Fratelli d’Italia di Locri, rilancia la propria azione politica, partendo dal territorio, dalla cultura e dai giovani, mettendo al centro il proprio progetto politico e come sempre, dialogando con la cittadinanza ed il territorio, consapevoli che oggi più che mai, vi è la necessità di intraprendere un nuovo cammino, un nuovo percorso, su un mondo che muta e che di conseguenza vi è bisogno di nuove mappe e di chi sappia tracciarle e per questo di nuove indicazioni, ecco perché il richiamo al “Segnavia”.