“Emozioni e musica”: laboratorio con Marcelo Cesena all’asilo “Noi con i bambini” di San Roberto (RC)

“Accordiamo i colori” è questo il nome dell’iniziativa proposta dall’Associazione Espero Aps, pensata per far vivere ai bambini un’esperienza artistico-musicale e sensoriale. Protagonisti indiscussi del laboratorio che ha unito le emozioni alla musica, i piccoli dell’asilo nido “Noi con i bambini” di San Roberto.

Un servizio che mancava sul territorio, quello da poco avviato grazie ad una compagine gestionale forte e determinata, che vede come ente capofila la Cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria.

L’asilo nido, ospitato all’interno della scuola del Comune aspromontano, ha finalmente preso avvio mostrando alle famiglie le sue enormi peculiarità.

Nella giornata di ieri, ad esempio, si è tenuta la prima di una lunga serie di iniziative, volte, proprio, alla crescita dei bambini. Grazie al prezioso contributo del pianista, compositore ed educatore di fama internazionale, Marcelo Cesena, i piccoli frequentanti l’asilo nido hanno avuto la possibilità di sperimentare qualcosa per loro inedito: esternare le emozioni attraverso i colori e la musica.

I bambini hanno danzato sulle note di canzoni dal ritmo contrastante, al fine di stimolare l’attivazione di diverse emozioni, trasportandole, poi, sulle tele bianche preparate dalle maestre, attraverso mani e piedi.

“Un’esperienza di bellezza” l’ha definita l’artista, che non si è limitato a suonare magistralmente il piano, ma ha partecipato attivamente all’iniziativa cercando di introdurre i piccoli al meraviglioso mondo della musica.

“Un’esperienza sensoriale per stimolare l’ascolto – ha spiegato Marcelo. La grande sorpresa è stata vedere il modo in cui i bambini hanno risposto agli stimoli. Inizialmente il silenzio e poi la partecipazione attraverso le impronte di colore che i piccoli hanno riportato sulle tele bianche dopo aver intinto mani e piedi nei colori”.

Ideato nell’ambito del progetto “Just meet” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle delle Politiche sociali, il laboratorio “Accordiamo i colori” è stato ospitato non solo dall’asilo nido di San Roberto, ma anche dalla scuola materna paritaria e nido d’infanzia “Insieme per Fare” e dalla scuola materna dell’istituto comprensivo “Catanoso – De Gasperi”.

“Una proposta educativa all’interno del territorio reggino – ha spiegato l’associazione Espero – per dimostrare come il desiderio di bellezza del cuore dell’uomo è invincibile ad ogni livello, e non può essere mortificato da alcuna circostanza e/o disuguaglianza”.

Le emozioni acquisiscono un ruolo di primo piano nell’apprendimento grazie all’impiego di B612, il modello educativo utilizzato all’interno del nuovo asilo che prende il nome dall’asteroide del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery:

“Le emozioni sono fondamentali per ogni essere umano – ha spiegato Ania Pitasi, direttrice dell’asilo “Noi con i bambini“. Il buon funzionamento di ciascuno di noi dipende, infatti, in buona parte dalle nostre capacità di comprenderle, regolarle ed esprimerle nel modo corretto. Nonostante le emozioni abbiano una base innata, sono molto complesse e quindi il percorso per arrivare a quella che viene definita una buona competenza emotiva non sempre è così facilmente raggiungibile. Per questo – ha concluso – diventa fondamentale proporre, anche ai più piccoli, percorsi di alfabetizzazione emotiva”.