Celico International Art Festival – visioni metamorfiche: il programma completo degli eventi

Spettacoli teatrali, concerti, masterclass, workshop e proiezioni di film cult. Questi gli eventi del Celico International Art Festival – visioni metamorfiche: in programma da sabato 24 maggio a sabato 31 maggio e presentato in conferenza stampa al Teatro Istituto Comprensivo Spezzano Sila Celico. La kermesse è co-diretta da Donato Santeramo e Antonio Nicaso, in videocollegamento insieme al professore Bruno Roberti, docente di Cinema al corso di laurea in Media e Società Digitale Università della Calabria, per presentare i dettagli di un festival attesissimo.

Fabio Vincenzi, la conferenza stampa è stata impreziosita dagli interventi del sindaco di Celico Matteo Lettieri, del primo cittadino di Cosenza Franz Caruso, del Pro Rettore dell'Università della Calabria Francesco Raniolo e dell'assessore comunale di Celico con delega al turismo ed all'ambiente Stefano Bafaro. Una settimana densa di appuntamenti, con illustri ospiti: dal regista di fama internazionale David Cronenberg, al tenore Katia Ricciarelli, dall'attore Peppe Servillo al maestro Mario Pirovano, attore teatrale e interprete dei monologhi di Dario Fo.