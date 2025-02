La Cappella dell’Arciconfraternita del Rosario di Cosenza cornice della presentazione del libro di Francesco Paolo Dodaro, “Calabria insolita – Storie inedite o dimenticate”

La meravigliosa Cappella dell’Arciconfraternita del Rosario, annessa al maestoso Complesso Monumentale di San Domenico in Cosenza, ha fatto da splendida cornice alla presentazione del libro di Francesco Paolo Dodaro “Calabria insolita – Storie inedite o dimenticate” edito da Pellegrini Editore. L’evento è stato organizzato dalle associazioni Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Cosenza, di cui è Presidente Maria Pia Galasso, e Confluenze presieduta da Francesca Daniele, con la collaborazione dei Lions Club International Cosenza Castello Svevo e Cosenza Host e dei rispettivi Presidenti Eugenio Veltri ed Ernesto Perri.

In apertura di serata, dopo i saluti dei Presidenti è intervenuto, per un cenno di saluto, Achille Morcavallo, Responsabile del Distretto Lions 108YA per il service “Tutela e promozione del patrimonio architettonico e delle risorse naturali” dichiarandosi soddisfatto per aver inserito l’evento, per il suo spessore artistico e culturale, nel Service Distrettuale.

Il folto e attento pubblico è rimasto ammaliato dalla bellezza del luogo e dalle affascinanti storie contenute nel libro, di cui hanno parlato diffusamente, insieme all’autore, i due illustri relatori, Emilio Minasi e Luigi Bilotto, in un dialogo, moderato dalla brava Francesca Branchicella, grazie al quale i presenti hanno compiuto un viaggio ideale attraverso la Calabria meno conosciuta, tra città, paesi, personaggi, luoghi, avvenimenti, miti e leggende.

L’ autore, attraverso le sue ricerche, ha inteso difatti far conoscere aspetti poco noti del panorama storico e culturale locale, microstorie che contribuiscono a comporre la “grande storia” della Calabria.

Le note di Gianmarco Gottuso, giovane e talentuoso allievo dell’Accademia Musicale G. Rossini, diretta dal M° Luigi Vincenzo, hanno fatto da magico sottofondo alla voce di Rodolfo Perri, che ha curato la lettura di brani tratti dal libro.