Convegno sulla cura delle parole in medicina, venerdì 31 gennaio, a Palazzo dei Bruzi, per privilegiare la dimensione umana del rapporto tra medico e paziente

“La cura delle parole. Le parole che curano. Dialogo tra mente, corpo e anima”.

E’ il tema del convegno promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed organizzato dall’Assessorato alla Salute retto da Maria Teresa De Marco e in programma venerdì 31 gennaio, alle ore 17,30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. L’iniziativa è finalizzata ad approfondire gli aspetti connessi alla dimensione umana del rapporto tra medico e paziente e l’importanza del dialogo e del valore delle parole che devono accompagnare ogni gesto della cura che il medico riserva al paziente, nella piena convinzione che la comunicazione diventa parte integrante del processo di guarigione. Il convegno di venerdì 31 gennaio sarà aperto dai saluti del Sindaco Franz Caruso cui seguiranno quelli del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e dell’Assessore alla salute Maria Teresa De Marco. Prevista anche la partecipazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, del Direttore generale dell’ASP di Cosenza, Antonio Graziano e del Presidente dell’Ordine dei medici, Agata Mollica.

Il dibattito potrà contare sull’apporto autorevole dell”Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato. Sul tema del convegno relazioneranno: lo psichiatra Antonio Ambrosio, il filosofo Antonio Sabato e la criminologa Nunzia Procida. Nella pratica medica, il linguaggio che viene utilizzato con i pazienti può profondamente influenzare il loro benessere fisico e psicologico. Il rapporto tra medico e paziente, quando diventa empatico e si basa soprattutto sulla fiducia, può contribuire, e di molto, a ridurre l’ansia e a migliorare l’adesione alle terapie, accelerando persino il recupero. I medici che sanno ascoltare e mostrano di essere interessati ai pazienti hanno sicuramente una marcia in più e godono di maggiore considerazione. La salute, infatti, non è solo assenza di malattia, ma uno stato di benessere, fisico, mentale, sociale e interiore. E il dialogo tra mente, corpo e anima è fondamentale per raggiungere questo equilibrio. Il convegno di venerdì prossimo tenterà di mettere a fuoco, con il contributo di tutti i partecipanti, i diversi aspetti di un tema così importante e di stringente attualità.