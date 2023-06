Festa del nome Italia: l’evento a Davoli (CZ) il 21 giugno

Fra una settimana, alle ore 17.30 di mercoledì 21 giugno 2023 al Centro Polifunzionale della Cultura in via Pitagora a Davoli Marina, avrà inizio un evento davvero unico nel suo genere: la prima “Festa del nome Italia” promossa dell’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia” in collaborazione con la Biblioteca Pubblica Vincenziana e con il patrocinio del Comune e della Presidenza della Regione.

Durante tale “Festa” oltre 80 (tra istituzioni, enti, aziende, associazioni e persone) saranno premiate per il loro impegno nel diffondere in vari modi il fatto che la Calabria abbia dato nome all’Italia ben 3500 anni fa circa, specialmente con il Re Italo, come narrano i più antichi scrittori e storici.

E, proprio per onorare pure la figura di Re Italo, oltre che il nome stesso d’Italia, gli organizzatori dell’evento invitano tutti coloro che si chiamano “Italo” o “Itala” ma anche “Italia” (sia come cognome che come nome) a voler partecipare alla manifestazione.

A tutti costoro verrà dato un riconoscimento particolare alla luce delle telecamere di TeleMia che assicurerà la diretta televisiva regionale.