Summit Hospitality, a Lamezia la prima edizione dell’evento dedicato ai professionisti dell’Ospitalità

Due giornate di formazione del primo corso “Summit Hospitality” si terranno a Lamezia Terme e live streaming nei giorni 17 e 18 Febbraio 2023 presso il T Hotel.

I professionisti dell’ospitalità italiana, siano essi imprenditori che vogliono investire nel mondo del turismo, ma anche e soprattutto figure operative che lavorano nelle strutture ricettive, riceveranno una formazione mirata per le migliori strategie di digital marketing, revenue management, social media marketing e food & beverage.

Quattro tematiche generali e tre laboratori a numero chiuso: Destination Marketing;

Direttore d’Hotel e Start Up sono la cornice del quadro formativo di questa prima edizione.

Esperti italiani dell’industria turistica saranno presenti nella destinazione Calabria per accrescere le competenze degli operatori in merito ai siti, seo, presenza online, web marketing, pricing, distribuzione e ristorazione.

L’organizzatore del percorso formativo, Bruno Strati, ha sottolineato: “Per formarmi sono dovuto andare fuori regione. Non esisteva al Sud un evento di formazione avanzato coi migliori formatori italiani. Le opportunità che nascono sono di scambio, condivisione e confronto. Il format interattivo stimola la partecipazione del pubblico presente e crea un’esperienza coinvolgente ad alto contenuto emotivo. Da anni partecipo come speaker agli eventi di settore in tutta Italia e la domanda che mi viene posta è sempre la stessa: Quando lo organizzi un evento in Calabria? Ecco come è nato Summit Hospitality, da una necessità e richiesta esplicita siamo giunti al primo corso di formazione per l’ospitalità turistica”.

Per gli addetti ai lavori non rimane che partecipare al format che spazierà in modo trasversale tra le tematiche più rilevanti per le strutture ricettive, avendo una visione a 360 gradi delle innovazioni legate ai manager d’albergo e la gestione del personale, al marketing territoriale e al turismo delle radici.

28 relatori, tra i massimi esperti del settore turistico, svilupperanno strategie, idee, consigli e indicazioni per come intercettare in turista e motivare la sua scelta di destinazione, puntando sulle sue emozioni. Un nuovo storytelling che mira a suscitare emozioni, raccontando delle storie che rimangono impresse nella mente dei viaggiatori.