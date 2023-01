Orientamento in uscita con l’esercito italiano per gli studenti dell’IPS di Lamezia Terme

Con un interloquire molto piacevole da seguire il Grd Aiutante Bilotta, dopo aver salutato i presenti e portato i saluti del Comandante del Comando Militare dell’Esercito Calabria, Colonnello Frisone, ha illustrato, in un rapido excursus, la grande evoluzione a cui è andato incontro l’Esercito Italiano, dalla nascita, avvenuta nel 1861, ad oggi, vedendo negli anni recenti la sospensione della leva obbligatoria a favore di un esercito di professionisti, l’ingresso nella Forza Armata delle donne e un notevole adeguamento culturale e professionale. Quindi, attraverso una serie di video, sono stati messi in evidenza i contesti operativi nazionali ed internazionali e gli ambiti di intervento in cui opera il personale militare dell’esercito come azioni di supporto alla popolazione, operazioni di mantenimento della pace, operazioni di soccorso umanitario, assistenza agli eserciti stranieri in termini di addestramento, supporto e formazione. Gli studenti hanno apprezzato moltissimo quanto detto perché hanno compreso l’importanza del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne del nostro Esercito. Nel contempo hanno appreso quali sbocchi professionali offra l’Esercito con la potenzialità di scegliere se proseguire la crescita professionale nell’Esercito o nelle altre Forze Armate, quali Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre alla possibilità di accedere ad altri concorsi pubblici grazie alla riserva dei posti concessa per coloro che hanno effettuato il servizio da Volontari “senza demerito”. L’intervento è terminato con il messaggio motivazionale del Tenente Colonnello Prestia che ha invitato i ragazzi a prendere in seria considerazione le opportunità che offre l’Esercito per il loro futuro.

Il momento più emozionante per tutti i presenti è stato senz’altro la cerimonia dell’alzabandiera, un rito che tradizionalmente gli uomini e le donne dell’Esercito italiano ripetono ogni mattina da 150 anni. Gli studenti, mentre sul monitor sventolava il tricolore, in piedi, con la mano destra sul cuore, hanno intonato il “Canto degli Italiani”. Momento bellissimo, molto emozionante e carico di significato simbolico per gli studenti ed i docenti presenti.