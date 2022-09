Lamezia Terme: riconoscimento all’artista dolciario Ferdy Dolcevita

Continua a raccogliere riconoscimenti professionali l’artista dolciario lametino Ferdy Dolcevita. L’ultimo riconoscimento meritato per Ferdy, un artista estremamente serio e professionale nelle sue multiformi attività artistiche soprattutto di cake design, gli è stato conferito in questi giorni da “Molly Coppini”, artista di livello internazionale, dopo avere partecipato a una vera e propria scuola di formazione artistica on-Line.

Al termine del percorso di formazione telematico, tenuto dalla MOLLY ACADEMY, una vera e propria scuola di formazione artistica on-Line e della quale ne è ora un accademico, Ferdy ha proseguito nella formazione e, dopo aver partecipato alla selezione finale per diventare MollyLike, è stato il primo uomo in assoluto ad ottenere l’ambita certificazione ed è oggi l’unico referente ufficiale di Molly Coppini in Calabria. L’ambita certificazione riconosciuta da Molly Coppini si va ad aggiungere alle altre soddisfazioni conferite negli anni all’artista lametino.

Ferdy Dolcevita si appresta a compiere 22 anni di attività; nella sua pasticceria oltre ai suoi pregevoli lavori di cake design, offre svariati prodotti artigianali, innovativi e di alta qualità. Si è specializzato in ogni tipo di torta e nel cake design usa un cioccolato pregiato prodotto da lui stesso che usa soprattutto nel suo punto di forza e il suo segno distintivo che sono le caricature delle persone.

Lina Latelli Nucifero