Presentata a Lamezia Terme l’anteprima nazionale del libro di Giovanni Rosati

“La disabilità non è un limite, ma una ricchezza”. Mai frase fu più attinente al tema del libro presentato nel luogo in cui compare. È la sede del Center Lucky Friends a Lamezia Terme, in cui oltre 80 tra donne e uomini, si muovono ogni giorno lungo il percorso dell’inclusione, dell’autonomia, dell’aggregazione anche attraverso lo sport. Ed è qui che è partito in anteprima nazionale il tour de “L’Officina dei Sogni”, libro edito dalla casa editrice di Latina Lab DGF, scritto dall’autore Giovanni Rosati.

Un giornalista romano, 28 anni, all’AC Milan, dove si occupa di comunicazione sociale d’impresa, affrontando temi come l’integrazione e la disabilità all’interno dello sport.

Ed è qui che, in luoghi e spazi di grande fermento culturale sottratti alla criminalità organizzata, Rosati ha presentato il suo libro davanti ad una platea numerosa, che ha seguito con attenzione e partecipazione emotiva i temi trattati dall’autore insieme agli altri relatori presenti.

Dal sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, al presidente di Lucky Friends Rosario Cortese e il direttore editoriale di Lab DFG Giovanni Di Giorgi.

In platea, nella sede di via Sebastiano Guzzi, anche il Colonello Sergio Molinari al comando del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme e il Capitano Giovanni Renzo, vicecomandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza lametina. Unione di intenti tra società civile, istituzioni (presente anche il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera ed altri esponenti dell’amministrazione) e forze dell’ordine a tutela delle collettività.