Regionali, Salvini: “Incontro tra leader a breve. Abbiamo le idee chiare”

Sui candidati del centrodestra ancora da identificare per le Regionali, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto notare che “siamo ancora alla ripresa” e che ci sara’ un incontro tra i leader “a breve”.

“Abbiamo le idee chiare – ha detto, parlando con i giornalisti a margine della presentazione dei 30 candidati del Carroccio al consiglio regionale delle Marche – si vota in sette regioni, quindi c’e’ spazio per tutti i partiti. C’e’ spazio per mandare avanti le esperienze migliori”. Salvini ha sottolineato che “nelle Marche si e’ scelta giustamente la continuita’ con Acquaroli e in Calabria con Occhiuto di Forza Italia”.

Sul candidato governatore del Veneto ha detto: “La Lega con Zaia governa bene la Regione da tanto tempo, ci mettiamo a disposizione della coalizione per continuare a governarla anche per i prossimi anni”.