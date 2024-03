Moda Movie 2024, annunciati i nomi dei 15 fashion designer finalisti

Sono stati ufficializzati i nomi dei 15 fashion designer che concorreranno per aggiudicarsi il premio Moda Movie 2024.

Si è riunita ieri la commissione di esperti presieduta dal direttore artistico di Moda Movie Sante Orrico incaricata di scegliere i finalisti fra le numerose proposte giunte presso la sede dell’associazione Creazione e Immagine, promotrice del festival dei talenti della moda, del cinema e delle arti che da 28 anni valorizza l’estro creativo dei giovani e le eccellenze del territorio.

Sulla valutazione dei bozzetti si sono espresse Antonietta Cozza, consigliere del comune di Cosenza, Monica Perri, presidente di Unicef Cosenza, Rosa Cardillo, responsabile comunicazione della Fondazione Carical, Vincenza Costantino, studiosa di pedagogia e teatro, Giuseppe Cupelli e Vincenza Salvino, stilisti, Valeria Stocchetti, indossatrice, Anna Maria Coscarello, pittrice, Franca Ferrami, giornalista, Alice Orrico, studentessa UniCal.

I partecipanti al contest per giovani fashion designer si sono confrontati sul tema “Green Future. Ambiente, beni culturali, economia circolare”, invogliati ad indirizzare la progettazione delle proprie creazioni servendosi di tessuti naturali, a basso impatto ambientale e cruelty free, valorizzando, quando possibile, tecniche o lavorazioni artigianali specifiche di un territorio.

Di seguito nomi e provenienza dei fashion designer finalisti in ordine alfabetico:

Cappuccio Jennifer – Priolo Gargallo (SR) – Accademia Belle Arti – Roma; Conte Francesco – San Donà di Piave (VE) – Università IUAV di Venezia; Dimasi Fabiola Pia – Laureana di Borrello (RC) – Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” – Perugia; Fiorito Matilda – Roma – Istituto Aniene indirizzo sistema Moda “Micol Fontana” – Roma; Lazzo Silvia – Roggiano Gravina (CS) – Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato indirizzo Moda – Castrovillari; Loiacono Emily – Catanzaro – Accademia New Style – Cosenza; Lumare Ida – Crotone – Accademia New Style – Cosenza; Mazzuca Carmelo Natale – Brescia – ITS “Machina Lonati” – Brescia; Mendoza Zambrano Yuli Cristina – Ambato (Ecuador) – Università Tecnica di Ambato ( Ecuador); Pasquarelli Cristiano – Palombara Sabina (RM) – Istituto Aniene “Micol Fontana” Roma; Sciammarella Elisa – San Benedetto Ullano (CS) – Istituto Superiore “Da Vinci – Nitti” indirizzo moda – Cosenza; Spinelli Christian – Montepaone Lido (CZ) – Accademia Belle Arti – Roma; Taranto Saro – Montalto Uffugo (CS) – NABA Milano; Unfer Arianna – Tovo San Giacomo (SV) – Istituto tecnico moda “Giovanni Falcone” – Loano (SV); Zambotto Ilenia – Roma – NABA Roma.

Riserve:

D’Amico Barone Giada Maria – Boissano (SV) – Istituto tecnico moda “Giovanni Falcone” -Loano (SV); Montalto Carmela – Luzzi (CS) – Accademia New Style – Cosenza; Cullhaj Greta – Borghetto Santo Spirito (SV) – Istituto tecnico moda “Giovanni Falcone” – Loano (SV).